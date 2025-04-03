EGM'den 'gözaltında cinsel saldırı' iddialarına yönelik açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialarla ilgili resmi açıklama yaptı. EGM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların emniyet teşkilatını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu belirtilerek, bu iddiaları yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz alçakça yapılan iftiralardır" ifadelerine yer verildi.

EGM, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemlerin yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.