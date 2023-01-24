Ehliyet affı geldi mi? Ne zaman başlayacak, ehliyet affından kimler yararlanabilecek?

Milyonlarca sürücünün beklediği ehliyet affı ile ilgili olarak önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından ehliyet affı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ehliyet affı geldiğini açıkladı.

Peki ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte ehliyet affı ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları.

2023 ehliyet affı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"- Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

- Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.

- Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum."

Trafik ceza puanı nedir?

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.