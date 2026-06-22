Ehliyet sahiplerine kritik uyarı: Son geçerlilik tarihini kontrol edin

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücü belgelerinin geçerlilik süreleri konusunda vatandaşlara önemli bir hatırlatmada bulundu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sürücü belgelerinin iptal olması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, geçerlilik süresi sona eren veya yakın tarihte sona erecek sürücü belgelerinin, randevu alınarak en yakın nüfus müdürlüğünde yenilenebileceği ifade edildi.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgelerinin sınıflarına göre 5 ya da 10 yıllık periyotlarla yenilenmesi gerektiğini hatırlatarak, süre dolduğunda belgelerin hukuken geçersiz sayılacağını vurguladı.

Vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ehliyetlerindeki geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri ve gerekli durumlarda yenileme işlemlerini zamanında gerçekleştirmeleri istendi.