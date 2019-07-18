Ehliyet sınavlarına 'e-Trafik' ile anlık denetim

18 Temmuz 2019

Bakanlık tarafından özel motorlu taşıt sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları (SRC) ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarındaki sınavların denetiminin elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan "e-Trafik" modülü oluşturuldu.

2023 Eğitim Vizyonu'ndaki "özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilerek, kalitelerinin artırılması" hedefi doğrultusunda oluşturulan modülle uygulamalı direksiyon sınavlarının etkin bir şekilde denetlenmesi, Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 5 aydır Türkiye genelinde kullanılan sistemle 81 ilde yapılan sınavların denetimi yapılıyor.

Eş zamanlı denetim olumlu sonuçlar getirdi

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sınavlara yönelik aksaklıkların tek tuşla saptanabilmesini sağlayan modül sayesinde son 5 aylık dönemde Türkiye genelindeki sınavlarda eş zamanlı denetim ve büyük oranda uygulama birliği sağlandı. Modül ile takip edildiğinin bilinmesiyle sınavların daha disiplinli bir şekilde uygulanmasına olanak tanındı.

Bilgisayarların yanı sıra tablet ve cep telefonlarından da kullanılabilen modülde sınav yürütme komisyonu, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, direksiyon eğitim dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonları ve sınav güzergahı ile ilgili denetim formları yer alıyor. Formlarda her sınav başlığı altında ortalama 50'nin üzerinde denetim maddesi bulunuyor.

Bakanlık temsilcileri, bu formlara sınavlarla ilgili tespit ettikleri olumlu ve olumsuz unsurları işlerken, Bakanlık da il ve ilçeler bazında saptanan aksaklıkların takibini yaparak, anında müdahalede bulunabiliyor. Ayrıca ortaya çıkan sonuçlara göre gerekli mevzuat düzenlemelerinin hazırlığı yapılıyor.

Modülden elde edilen sonuçlar doğrultusunda sınav sürecinin anlatıldığı "Trafik Adam" isimli animasyon filmini hazırlayan Bakanlık, bu animasyonu motosikletler ve ardından da ağır vasıta araçlara yönelik animasyonlarla devam ettirmeyi planlıyor.

En çok "L park" alanlarında aksaklık saptandı

Modülden elde edilen verilere göre, direksiyon uygulama sınavlarında yapılan denetimlerde son 5 aydaki sınavlarda en fazla 90 derecelik açıyla sağa ya da sola park etme noktası olan "L park" alanlarının mevzuata uygun olarak düzenlenmediği tespit edildi.

Bu kapsamda il ve ilçelerde bulunan "L park" alanındaki konilerin sınav kılavuzu ve videosunda gösterilen şekilde düzenlenerek sınırlanmadığına yönelik 57 değerlendirme sisteme girildi.

L parkı sırasıyla 25 metre geri gitme alanının yönetmeliğe uygun düzenlenmediği, şerit çizgileriyle sınırlandırma yapılmadığı, sınav güzergahlarında levhaların görülebilecek şekilde uygun yerlere yerleştirilmediği, 25 metre geri geri gitme alanında başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmediği, geri geri park etme alanının araç uzunluklarına uygun olarak en az 100 santimetre yüksekliğindeki konilerle düzenlenmediği yönündeki hata tespitleri izledi.

Kaynak: AA