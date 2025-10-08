Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı?

Eski tip ehliyet belgesine sahip olanlar yeni tip sürücü belgesine geçmek zorunda... İçişleri Bakanlığı birkaç kez süreyi uzatırken son gün araştırması sürüyor. Bu kapsamda binlerce kişi "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" ve "Süre uzatılacak mı" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair bilgiler...

Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

İçişleri Bakanlığı ehliyet yenileme son gün tarihi olarak 31 Ekim 2025 tarihini belirledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürenin kesinlikle uzatılmayacağını altını çizerek belirtti.

Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.

Bunun için:

randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir

ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.

2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin

Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.

Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.

3. Sağlık Raporu Alın

Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.

4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:

Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı

Mevcut (eski) ehliyet

Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Sağlık raporu

Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu

5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın

Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.