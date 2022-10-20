Ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme sürecinin sonuna yaklaşılırken, geride kalan 5 yıllık süreçte ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar için ehliyet yenileme süresi uzatıldı. 1 Ocak 2016 itibariyle yürürlüğe giren uygulamayla birlikte vatandaşlara 2022 yılının sonuna kadar süre tanınmıştı ancalk geçen sürede vatandaşların bir kısmı ehliyet yenileme işlemlerini tamamlayamadı. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı kararı ile ehliyet yenileme süresi uzatıldı.

“Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10. maddesi ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir’ hükmüne göre ehliyet yenileme tarihi 2 yıllığına uzatıldı ve son gün 1 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyete sahip olan vatandaşlar yeni tip ehliyete geçişte belli bir miktar ödeme yapmaları gerekiyor. Buna göre vatandaşlar ehliyet yenileme işlemleri 13+2 Türk lirası, yani toplam 15 Türk lirası ödeme yapacaklar.