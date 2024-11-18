Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Bakan Yerlikaya son dakika duyurdu

Eski tip ehliyetlerin yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği, yıl başından itibaren hala eski ehliyetle trafiğe çıkan sürücülere 12 bin 978 TL ceza uygulanacağı belirtilmişti.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet kararı, yıl sonuna yaklaşılması ile birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu. Randevu almak neredeyse imkansız hale gelirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklama geldi.

Süre uzatıldı

Yerlikaya, mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak eski tip ehliyetlerin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Böylece eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2025 oldu. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılan süre, bu defa da yoğunluk nedeniyle uzatılmış oldu.

Ehliyet yenilemeyene ceza

Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıkları takdirde yüksek para cezasıyla karşılaşacaklar. 2024 yılında 12 bin 978 TL TL olan ceza tutarının 2025'te ne kadar olacağı ise merak konusu.