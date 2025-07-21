Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

İçişleri Bakanlığının sürücülere verdiği süre dolmak üzere... Yüz binlerce sürücü yeni ehliyet belgesini almazken şimdi cezaya düşmemek için bir an evvel bu işlemi yapmak istiyor. Her gün ve artarak devam eden soru ise "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" şeklinde...

Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Ehliyet Yenileme için sürücülere verilen süre 31 Temmuz'da doluyor. Bugün itibarıyla verilen sürenin dolmasına 10 gün kaldı. Öte yandan şu an için herhangi bir uzatma da söz konusu değil.

Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.

Bunun için:

randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir

ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.

2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin

Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.

Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.

3. Sağlık Raporu Alın

Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.

4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:

Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı

Mevcut (eski) ehliyet

Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Sağlık raporu

Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu

5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın

Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.