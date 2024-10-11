Ehliyet yenilemek için son günler... 6 milyon 264 bin kişi risk altında: Cezası ağır!

Eski tip sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin vatandaş, yıl sonuna kadar belgelerini yenilemezse cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

Ehliyetini yenilemeyenler için cezai yaptırım

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, bu konuda önemli uyarılarda bulunarak, şu ana kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi için başvurduğunu belirtti.

Kalkan, "31 Aralık 2024 tarihine kadar sürücü belgesini yenilemeyen 6 milyon 264 bin vatandaşımız bulunmaktadır. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve bu kişiler Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenen cezai yaptırımlarla karşılaşacak" dedi.

Ehliyetini yenileyenlere indirimli fiyat avantajı

Kalkan, yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemek isteyenlerin sadece 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgesine sahip olabileceğini söyledi. Bu bedelin 13 liralık kısmı değerli kağıt bedeli olarak ödenirken, kalan 2 lira Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na aktarılacak. Ancak, sürenin dolmasıyla bu avantajlı fiyat geçerli olmayacak ve 2025 itibarıyla yeni maliyetler belirlenecek.

Başvuru süreci ve gerekli belgeler (Ehliyet nasıl yenilenir?)

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak başvuru yapabilecekler. Başvuru için gerekli belgeler arasında eski sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine gönderilecek. Vatandaşlar geçici sürücü belgeleri ile araç kullanmaya devam edebilecekler.

Sağlık raporu ve yoğunluk uyarısı

Yeni tip sürücü belgesi alabilmek için vatandaşların sağlık raporu alarak başvuruya gitmesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, yıl sonunda oluşabilecek yoğunluğa dikkat çekti. Vatandaşların bir an önce başvurularını tamamlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Eski tip ehliyetlerin geçersiz hale geleceği bu dönemde, vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için 31 Aralık 2024 tarihine kadar belgelerini yenilemeleri gerekiyor.