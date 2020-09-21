Ehliyeti kimlik kartına yükleme: Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır?

21 Eylül 2020

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren, hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum” sözlerinin ardından ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri başladı. Ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemini yapmak isteyenler Nüfus Müdürlüklerinden randevu almaya başladı.

Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

21 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlayan uygulama ile artık vatandaşlar iki kimlik kartı taşımak zorunda kalmayacak ve tek bir kimlik kartını hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek. Ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemleri Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.

Yeni düzenleme ile başlayan ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemi için vatandaşlardan bir ücret talep edilmeyecek.