Ehliyetine el konulan sürücülere kötü haber: Bakan Yerlikaya net konuştu!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, yüz binlerce sürücüyü ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Ehliyetine el konulan sürücülere kötü haberi veren Bakan Yerlikaya, 'sürücü affı'nın kesinlikle gündemde olmadığını belirterek, “Amacımız ceza kesmek değil, hayat kurtarmak. Kuralları çiğneyenlere karşı asla geri adım atmayacağız” dedi.

689 bin 946 sürücü ehliyetinden oldu

19 Nisan 2025 itibarıyla, ehliyeti geçici olarak geri alınıp henüz teslim edilmeyen sürücü sayısınıb 689 bin 946’ya ulaştığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Peki bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı?

499 bin 88 sürücünün ehliyeti, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları, alkol ölçüm testini reddettikleri için;

28 bin 461 sürücünün ehliyeti, 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları, 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları, 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları, drift yaptıkları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;

162 bin 397 sürücünün belgesi ise; adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.

Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da, trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar."

Amaç ceza kesmek değil, can kurtarmak

"Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak" diyen Yerlikaya, "Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Bu yüzden, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız" dedi.