Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Süre daraldı: Bir daha uzatılmayacak

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde sona yaklaşıldığını hatırlattı. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi yeni sürücü belgesi alırken, 1 milyon 904 bin 280 kişi halen eski ehliyetini kullanmaya devam ediyor. Süresi dolan eski tip sürücü belgeleri 1 Kasım itibarıyla geçersiz sayılacak.

1 Kasım'dan sonra ücret artıyor

31 Ekim'e kadar eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti 15 lira iken, 1 Kasım'dan itibaren bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için 3 bin 643 lira, diğer sınıflar için ise 11 bin 235 lira ödenecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor.

Başvuru için gerekli belgeler neler?

• Eski sürücü belgesi

• Yetkili kurumlardan alınan sağlık raporu

• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• 15 liralık yenileme ücreti

• MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres

Yeni ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılıp PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.

Bakan Yerlikaya'dan 'Süre uzatılmayacak' uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada yenileme hızının düşük olduğunu vurgulayarak vatandaşları uyardı. Yerlikaya, "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve indirimli yenileme ücretinden yararlanılamayacak. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.