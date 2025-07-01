Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Tarih yaklaşıyor: Geçersiz sayılacak
Türkiye genelinde bugüne kadar 32,8 milyondan fazla kişi eski tip sürücü belgesini yeniledi. Ancak hala 3,5 milyonun üzerinde sürücü eski ehliyetleriyle araç kullanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu kişilerin 1 Ağustos 2025’e kadar başvuru yapmaması halinde ehliyetlerinin geçersiz sayılacağını duyurdu. Yenileme işlemleri 31 Temmuz’a kadar 15 TL’ye yapılabilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti yükselecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, şimdiye kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvuruda bulundu.
Son tarih: 31 Temmuz
Ancak halen eski tip ehliyet kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1 Ağustos 2025 tarihine kadar başvuru yapmaması halinde ehliyetleri geçersiz sayılacak.
B sınıfı ehliyet ücerti 7 bin TL'ye çıkacak
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar sadece 15 TL karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda ise B sınıfı ehliyet için ödenecek ücret 7 bin 438 TL'ye yükselecek.
Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar; Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, mobil uygulama üzerinden ya da "nvi.gov.tr" adresinden randevu alabiliyor. Gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlayabiliyorlar.