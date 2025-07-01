Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Tarih yaklaşıyor: Geçersiz sayılacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, şimdiye kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvuruda bulundu.

Son tarih: 31 Temmuz

Ancak halen eski tip ehliyet kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1 Ağustos 2025 tarihine kadar başvuru yapmaması halinde ehliyetleri geçersiz sayılacak.

B sınıfı ehliyet ücerti 7 bin TL'ye çıkacak

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar sadece 15 TL karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda ise B sınıfı ehliyet için ödenecek ücret 7 bin 438 TL'ye yükselecek.

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar; Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, mobil uygulama üzerinden ya da "nvi.gov.tr" adresinden randevu alabiliyor. Gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlayabiliyorlar.