Ek bütçe teklifinde Cumhurbaşkanı ödeneğine ilişkin değişiklik
TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.
Görüşmelerde Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasını öngören düzenleme, 2022 yılı ek bütçe teklifi metninden, AK Parti grubunun önergesi ile çıkarıldı.
AK Parti Grubu’nun önerisi ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına öngören düzenleme, kanun teklifi metninden çıkarıldı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş beş AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:
“Bu önerge ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanmaktadır.”