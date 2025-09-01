Ekilmeyen araziler kiraya verilecek! Düzenleme yürürlüğe girdi

İki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiraya verilmesine yönelik süreç başladı. Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle, kullanılmayan araziler kiralanarak üretime kazandırılacak.

Arazi sahipleri, tarlalarının kiralanmasını istemiyorsa 1 Eylül 2025’ten itibaren 45 gün içinde başvuru yapmak zorunda olacak. Başvuru yapılmazsa araziler otomatik olarak kiralama kapsamına girecek. Kira bedelleri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Sahiplerinin vefat ettiği veya miras paylaşımının tamamlanmadığı durumlarda kira gelirleri kamu bankalarında açılan hesaplarda nemalandırılacak.

Arazi tespit komisyonları sahada

Kiralanacak arazilerin tespiti için il ve ilçe müdürlükleri bünyesinde Arazi Tespit Komisyonları oluşturuldu. Komisyonlar, kadastro verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri üzerinden çalışma yaparak işlenmeyen tarım arazilerini belirledi. Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar, Kayseri’de ise 1.650 parsel atıl arazi tespit edildi. 2025 üretim yılına ilişkin yeni tespit çalışmaları 1 Eylül’de başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek.

25 bin parsel atıl durumda

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2024 üretim yılında mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmedi. Kasım ayından itibaren bu arazilerin kiralama işlemleri başlayacak. Süreç, her üretim yılı için yönetmelik çerçevesinde devam edecek.

Başvurular online da yapılabilecek

Arazi kiralamak isteyenler, "Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu" ile il tarım müdürlüklerine başvurabilecek veya Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru yapabilecek. Kiralamada öncelik arazinin bulunduğu yerde ikamet edenlere, ardından sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına verilecek. Birden fazla talep olması halinde en yüksek teklifi veren kiracı olacak. Arazi ise sözleşme sonrasında 15 gün içinde teslim tutanağı ile kiracısına verilecek.

Tarım dışı kullanıma izin yok

Kiralanan araziler yalnızca tarımsal faaliyet için kullanılabilecek. Tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşmeler iptal edilecek. Kira bedeli bölgedeki emsal değerler esas alınarak belirlenecek ve üçer aylık vadeli hesaplarda nemalandırılacak.