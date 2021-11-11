Ekmek 2,5 TL’den satılacak

Ticaret Bakanlığı’na gidecek karar, İTO’nun kasım ayında yapılan meclis toplantısında yapılan oylama ile meclisten geçti. Karara göre İstanbul için 1 kg ekmek fiyatı azami 10,87 TL’yi geçmemek kaydıyla 230 gram ekmek için 2,50 TL olacak şekilde hazırlanan azami fiyat tarifesiyle satışa sunulacak.

İBB de zam yapmıştı

Başta un olmak üzere artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar uzun süredir zam konusunda girişimlerde bulunuyordu. Um fiyatları yıl başından bu yana yüzde 40’tan fazla artmıştı. Söz konusu gelişmelere paralel olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) de Halk Ekmek Büfeleri’nde sattığı 39 çeşit paketli unlu mamullerine 8 Kasım’dan itibaren yüzde 33,5 civarında zam yapmıştı.