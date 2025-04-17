Ekmek teknesi motosikleti son taksiti ödedikten bir gün sonra çalındı! Vicdanlara seslendi...

Eskişehir Odunpazarı'nda yaşayan Şaban Çataldaş, 26 AJN 771 plakalı üç tekerlekli motosikletle geri dönüşüm işi yapıyordu. Çataldaş geçen hafta mesaisi bittikten sonra motosikletini evinin bahçesine üç kilitle bağladı.

Fakat hırsızlar sabah saat 05.00 sıralarında bahçenin tellerini keserek motosiklete ulaştı. Bahçe kapısı dahil dört kilidi kısa sürede kıran şüpheliler, motosikleti çalıp kayıplara karıştı.

Olayı farklı bir boyuta taşıyan ise aynı sokak üzerinde hiçbir koruma önlemi olmayan üç motosikletin çalınmaması oldu.

Çataldaş, 110 bin TL’ye aldığı motosikletinin taksitlerini dokuz aydır ödüyordu. Talihsiz adamın ekmek teknesi motosikleti son taksitini ödedikten bir gün sonra çalındı.

'3 motor var, hepsi boşta ama..'

Motosikleti çalındığı için çalışamayan Şaban Çataldaş, "Ben üç tekerle ekmeğimi kazanan biriyim. Mmotor benim ekmek teknemdi" dedi.

Akşamdan gelip motorunu şarja taktığını, direksiyon kilidini kilitlediğini ve iki yerden de motoru kilitlediğini anlatan Çataldaş sonrasını ise şöyle anlattı:

* Sabah 05.00 - 05.30 sıraları cami hocası görmüş. Üç kişi bahçe girişindeki kilitleri kırıp motorun bağlı olduğu kilitleri kesmiş. Sonra kaçarken caminin güvenlik kamerasında da görünüyor. Fakat yüz kısımları görünmüyor.

* Ben sadece motorum bulunsun istiyorum. O gün bulunmayan motor şimdi nasıl bulunacak? Bir haftadır bakılmayan kamera görüntülerine bakılsaydı benim motorum bulunurdu. Bu sokakta üç tane daha motor var. Hepsi de boşta ama özellikle benim motorum gidiyor. Sigortam yok. Sekiz çocuğum var. Hanımımdan da ayrıyım, yalnız yaşıyorum.



