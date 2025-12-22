Ekol TV kapandı mı, neden kapandı? Ekol TV yayınları sona erdi mi?

Ekol TV Yönetimi, yaptığı yazılı açıklamayla haber kanalının faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Yaklaşık iki yıldır yayın hayatını sürdüren kanalın, son dönemde yaşanan sermaye yapısındaki gelişmeler ve değişimlerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği belirtildi.

Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar kanalda görev alan tüm çalışanlara emekleri için teşekkür edildi.

İşte Ekol TV'nin kurumsal açıklaması şu şekilde:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

"Ekonomik sürdürülebilirlik olumsuz yönde etkilendi"

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."