Ekonomi Gazetecileri, ‘2024’e merhaba’ dedi

Zeytinburnu Büyükyalı Fişekhane Tiyatro Salonunda yapılan etkinliğe medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Özak Global’in mekan, Martı TAG’ın ana sponsorluğunda yapılan törene Trendyol Grubu gümüş sponsor, Türk Telekom ve GTC İletişim de destek sponsoru oldu.

Gecenin sunuculuğu ise EGD Üyesi ve APara editörü Belce Örü tarafından yapıldı. Törenin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin, “Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak sektörün sorunlarını yakından takip ediyoruz.

Temennimiz çalışmaları ve emekleriyle Türkiye ekonomi yazınının gelişmesine katkı sunan emektar arkadaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve medya sektörünün gelişmesidir. Buradaki hazirunun da malumu olduğu üzere ekonomi gazetecileri, iktisadi gelişmeleri halka en hızlı ve doğru bir biçimde aktarırken, Türk iş dünyasının ve sektörlerin de sesi oluyor” mesajı verdi.

Sponsorlara plaket verildi

Anma töreninin ardından sponsorlara plaketleri takdim edildi. Özak Global adına plaketini Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’a TİM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenocak takdim ederken, Martı TAG adına plaketini Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem’e İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar verdi. Trendyol Grubu adına plaket alan isim ise Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Bilgen Altıok oldu.

Altıok’a plaketini İDDMİB Başkan Yardımcısı ve EVSİD Başkanı Talha Özger sundu. Bu yıl 25. yılını kutlayan GTC İletişim adına plaketini GTC İletişim Kurucusu Müge Sevil’e, TİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İKMİB Başkanı Adil Pelister takdim etti.

İş dünyasından yüksek katılım

EGD Törenine iş dünyasından katılan diğer isimler ise şöyle oldu: BMD Başkanı Sinan Öncel, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya, İDMİB Başkanı Güven Karaca, EVSİD Kurucu Başkanı ve PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, İSO Meclis Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, KROMDER Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, İHKİB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kübra Orakçıoğlu, İSO Meclis Üyesi Rıdvan Mertöz, Av. Ekonomist Faruk Aktay, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı, DEİK Portekiz İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, DEİK Tacikistan İş Konseyi Başkanı Dr. Cihangir Fikri Saatçioğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, EVSİD Yönetim Kurulu Üyesi Beyhan Baycar, iş insanı Ali Büyükdağ, iş insanı Hakan Aydoğdu, TÜHİD Başkanı İpek Özgüden, KİD Başkanı Murat Göllü, Ticaret Bakan Müşaviri Fatih Uysan, TÜSİAD Kurumsal Medya İlişkileri Müdürü Başak Solmaz Karaüç.