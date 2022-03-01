Ekonomi & Hukuk Zirvesi Denizli’de başlıyor

Yargı ve hukuk sistemindeki yapısal sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin çalışmaları ile tanınan Daha İyi Yargı Derneği ile DÜNYA Gazetesi ortak bir projede buluştu. Daha İyi Yargı Derneği, DÜNYA iş birliğiyle Türkiye’nin 22 kentinde “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” düzenleyecek. Etkinliklerin ilki bugün Denizli’de başlıyor.

Denizli Merkezefendi Kültür Merkezi’nde 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’nın ilk panelinde, ‘İşDünyasının Sorunları, Beklentileri’ konusu işlenecek. NBE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, GESİFED Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin ve DEGİAD Başkanı Hakan Urhan konuşmacı olarak katılacak.

Daha İyi Yargı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Gün ve Daha İyi Yargı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hande Hançar, A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu başlığı altında Daha İyi Yargı Derneği’nin çözüm önerilerini aktaracak. Etkinliğin ikinci panelini ise DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yönetiyor. Panele, Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer, DESİAD Başkanı İbrahim Şenel ve Av. Aysun Nalbant konuşmacı olarak katılacak.