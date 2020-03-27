“Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi genişletilmeli”

27 Mart 2020

MERSİN- Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını ile birlikte gıdanın ve tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan “Ekonomi İstikrar Kalkanı” paketinde tarım ve gıda sektörüne ilişkin sağlanacak desteklerin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye’nin tarımsal kapasitesinin kesintisiz gıda üretimine devam edebilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Hasan Engin, “Çiftçi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çiftçiyi rahatlatacak bir adım atılmadığı için binlerce çiftçi icralık olmuş durumdadır. İcralık olan çiftçi de hiçbir şekilde kredi kullanamadığı için şuanda gübre dahi alamayacak hale gelmiştir. Çiftçilerin kamu, özel bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları yapılandırılmalı, 2020 yılı için faiz alınmamalıdır. Borç ötelemesi, düşük faizli kredi yanında, çiftçi borçlarının silinmesi de gündeme gelmelidir. Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri tarım işletmelerini de kapsamalıdır. Çiftçilerin BAĞKUR ve SSK borçları, 2020 yılı hasat sezonu sonuna ertelenmelidir” diye belirtti.

“Kayıt dışı çalışanlara yönelik tedbir kararları alınmalı”

Öte yandan koronavirüs salgının ekonomik krizinden etkilenen işverenler ve sayıları her geçen gün artan işsizlere yönelik alınan tedbirlerin artırılması gerektiğine işaret eden Başkan Engin, “Başvuruları alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneğinin hızlı bir şekilde devreye alınması gerekmektedir. Kamu bankaları ve katılım finans kuruluşları tarafından başlatılan tüm sektörler ve firmalar için hazine destekli Kamu Garanti Fonu (KGF) kefaletli işe devam desteği ile birlikte istihdamın korunması amaçlanmaktadır. Fakat işe devam desteği KGF kefaletli olmasına rağmen, bankalar limit yok gerekçesiyle kredi kullandırmakta isteksiz davranmaktadır. Yaşanmakta olan süreç nedeniyle işini süresiz olarak kaybedecek çalışanların sorunlarını hafifleten, İşsizlik Fonundan gerçekleştirilen ödeme şartlarını esneten ve/veya ödeme sürelerini arttıran tedbirler uygulanmalıdır. Özellikle hizmet sektöründe yevmiye hesabı sigortasız kayıt dışı çalıştırılan dar gelirli insanların ihtiyaçları büyük önem taşımaktadır. Bu kesimlere de dönük bir tedbir kararı beklenmektedir. Ayrıca işverene kira yardımı yapılmalı, 3 ay boyunca; tüm meskenlerde ve işletmelerde hali hazırda ödenmemiş borç dahi olsa elektrik, doğalgaz ve su kesilmemelidir” dedi.

“Banka kredileri güncel makul faiz oranlarıyla en az 6 ay ötelenmelidir”

Salgın hastalık nedeniyle tüm dünyada üretimin durma noktasına geldiğini ifade eden Hasan Engin, “Üretimin durması, alımların azalması karşısında satış olmadığı gibi geçmişte satılan ürünlerin tahsilatı da yapılamamaktadır. Sınır kapılarında yaşanan sorunlar nedeniyle ihracat sekteye uğramış, ihracatçıların malları ellerinde kalmıştır. Ülkemizde esnaf ve sanayicilerin büyük çoğunluğunun bankalara kredi borcu bulunmaktadır. Nakit akışında problem yaşandığı için kredi borçlarının ödenmesi pek mümkün görünmemektedir. Merkez ve kamu bankaları tarafından alınan erteleme kararı yerine banka kredileri güncel makul faiz oranlarıyla en az 6 ay ötelenmelidir. Erteleme değil öteleme en gerçekçi çözümdür” şeklinde konuştu.