Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Ağustos Pazartesi yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EKK'nin ilk toplantısında, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.