Ekonomi yönetiminden 10 Kasım mesajı: “Cumhuriyet sonsuza kadar payidar kalacak”

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikirleri ve idealleriyle milletimize daima ilham veren ve yol gösteren, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Vefatının 87. yıl dönümünde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle yad ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde saygıyla andığını belirterek, "Tam bağımsızlık ideali doğrultusunda, güçlü sanayisi, gelişmiş teknolojisi ve nitelikli insan kaynağıyla daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet'imiz, Türk gençliğinin irade ve kararlılığıyla ilelebet payidar kalacaktır" paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Emaneti olan Cumhuriyet'i aynı inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar yaşatacağız" mesajını paylaştı.

"10 Kasım 193∞"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında saygı, rahmet ve şükranla andığının altını çizerek, "Kendisinin bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, Türkiye Yüzyılı'nda, Ticaretin Yüzyılı'nda, ülkemizin kalkınma ve ilerleme yolculuğunda en güçlü dayanağımız olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da paylaşımında "10 Kasım 193∞" ifadesini kullanarak,"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz" cümlesine yer verdi.