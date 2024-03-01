Ekonomide yeni bir dönemi başlatan gazetedir DÜNYA

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit ARDIÇ

Türkiye’de 1980’li yıllara kadar ekonomiye ilişkin haberler, gazetelerin içinde ayrı bir bölümde veriliyordu. DÜNYA Gazetesi’nin kurulmasıyla birlikte ekonomi basınında yeni bir dönem başladı.

Artık sadece ekonomi haberlerinin yer aldığı günlük bir gazete vardı. Merhum Nezih Demirkent’in kurduğu DÜNYA Gazetesi, aradan geçen yarım asra yakın dönemde Türk ekonomisinin nabzını tuttu. Tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla doğru bilgiyi, doğru analizlerle okurlarına ulaştırdı. Sektörel araştırma dosyalarıyla, bölge ekleriyle sanayicilerimize, iş dünyamıza yol gösterdi, önemli bir başvuru kaynağı haline geldi.

Reel sektörün yaşadığı sorunlara, karşılaştığı engellere yer verdi; KOBİ’lerimize, sanayimize destek sağlayarak, üretimin, istihdamın sesi oldu. Bugün ekonomi gazeteciliğinin önde gelen pek çok ismi, mesleğe ilk adımını DÜNYA Gazetesi’nde attı. DÜNYA Gazetesi, bu özelliğiyle ülkemizin ekonomi basını için de adeta bir okul oldu.

Ekonomi basınının köklü çınarı DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü yılını ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu vesile ile gazetenin yeni imtiyaz sahibi Umut Güner’i de tebrik ediyor, Demirkent gazetecilik ilkeleri doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş dünyamıza değer katmaya devam edeceğine inanıyorum.