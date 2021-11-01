"Ekonomideki sorunlar Erdoğan’a desteği azaltıyor"

İngiliz gazete Financial Times’ın Türkiye temsilcisi Laura Pitel, Türk iç siyasetine ilişkin “Zor durumda olan Türkiye ekonomisi Erdoğan’ı koltuğundan indirir mi?” başlıklı bir analiz kaleme aldı. Analizde son dönemde Türkiye’deki muhalefet partilerinin çok güçlü söylemlerde bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 765 milyar dolarlık Türkiye ekonomisini yönetim tarzından rahatsızlık duyanların artışta olduğu değerlendirilmesi yapılıyor. On yıl önce dolar/TL’nin 1,8 düzeyinde olduğu ve bugün kurun 10 TL düzeyine çıktığı hatırlatılan analizde Metropol gibi anket şirketlerinin en güncel seçim anketlerinde AKP’nin oyunun 2018’e göre yüzde 10 düşüşle yüzde 30-33 arasında tarihi dip seviyelerde olduğu aktarılıyor.

Metropoll Direktörü Özer Sencar da konuya ilişkin değerlendirmesinde “Bu oy kaybının en önemli nedeni ekonomi. Şu anda temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çok büyük bir grup var. Seçmenin yüzde 30’u geçinemiyor. İnsanların AKP’yi bırakmasının altında yatan temel neden bu” ifadelerini kullanıyor. Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 seçimlerinin bazı analistlerce gelecek yılın ilk yarısında erken seçim olarak gerçekleşebileceği de analizde yer verilen olasılıklar arasında. Yine Metropoll’ün “Bugün seçim olsa Erdoğan kazanabilir mi?” sorusuna “kazanamaz” diyenlerin sayısının ağustostaki yüzde 40 düzeylerinden yüzde 50’ye ulaştığı, “kazanır” diyenlerin ise yüzde 50’den yüzde 40’a doğru düşüşte olduğu bir grafik de haberde yer verilen görsellerden.

İş dünyasından ucuz kredilerle “ne pahasına olursa olsun büyüme” mentalitesinin artık eleştiriyle karşılaşmaya başladığına dikkat çekilen analizde IMF’nin yüzde 9’luk büyüme öngörüsü de paylaşıldı. Bu rakam Çin ve Hindistan’dan sonra en hızlı GSYH büyümesinin Türkiye’den geleceğine işaret ediyor. Ancak ücret artışlarının hızlı enflasyona yetişmediği, düşük gelirli hane halklarının yaşam standartlarının daha da düştüğü ve Dünya Bankası verilerine göre pandemide Türkiye’deki yoksulların sayısının 1,5 milyon artarak 8,4 milyona yükseldiği belirtiliyor. Ankara Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Refet Gürkaynak ise zorlanmakta olan vatandaşların “ekonominin çok iyi gittiği” söylemini hakaret gibi hissettiğini dile getiriyor.

“Düşük büyüme, yüksek enflasyon riski var”

FT’nin analizi için görüş veren Carmignac portföy müdürü Joseph Mouawad, faiz artıran merkez bankası başkanlarının görevden alınması döngüsünün bu dönemde daha da tehlikeli hale geldiğini belirterek şöyle diyor: “Yükselen enerji fiyatları Türkiye’nin ithalat faturasını kabartacak ve küresel merkez bankalarındaki sıkılaşma sermayeyi yeniden gelişen piyasalardan gelişmişe yönlendirecek. Bunun sonunda düşük büyüme ve yüksek enflasyonla da karşılaşabilirsiniz - ki bu olabileceklerin en kötüsüdür.”