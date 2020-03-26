Ekonomik tedbir paketi kanunlaştı muhalefet partileri hangi önerileri getirdi?

26 Mart 2020

Canan SAKARYA

AK Parti’nin koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmaya dönük olarak getirdiği tedbir paketi muhalefet partilerinin de verdiği destekle birkaç saat içinde Meclis’ten geçerek kanunlaştı. Muhalefet partileri ekonomik önlemler paketine destek vermekle birlikte yeterli bulmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 13 maddelik öneri paketinin hayata geçirilmesine yönelik olarak 22 ayrı önergeyi Genel Kurul gündemine taşıyan CHP’nin bu önerileri iktidar tarafından kabul görmedi. Aile sigortasının hayata geçirilerek hiç geliri olmayanlara 2 bin lira aylık verilmesi, 40 bin sözleşmeli sağlık personeli ihdas edilmesi, kamu ve özel iş birliğiyle yaptırılan şehir tanelerinin ödemelerinin bir yıl ertelenmesi, çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmesi, belediyelerin borçlanma limitlerinin yeniden belirlenmesi, esnaf ve sanatkarların kira borçlarının yedek ödenekten karşılanması, vatandaşın bankalara olan borçlarının ilk 6 ayı faizsiz ertelenmek üzere 24 aya varan oranda yapılandırılması CHP’nin önerileri arasında yer aldı.

İYİ Parti ise harcama garantili hane halkı desteği modelini önererek, Hazine’nin, sıfır faizli bonoları hane halkına, hanenin büyüklüğüne göre orantılayarak dağıtılmasını istedi. Tüketimi canlı tutmak için tüm ürünlerdeki KDV oranlarının haziran ayının sonuna kadar sıfırlanması, yılın geri kalanındaysa yüzde 50 indirimli uygulanması, bütün emekli maaşlarına 500 lira zam yapılması, muhtaç aylıklarının da bin 500 liraya çıkarılmasını talep etti. İYİ Parti ihracatçı firmalara 6 ay sıfır faizli ve bir yıl düşük faizli işletme kredisi talebinde de bulundu.

HDP’den 12 maddelik paket



HDP, 12 maddeden oluşan “Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketi” açıkladı. Salgın süresince kira ödemelerinin durdurulmasını, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internette ihtiyaç sınırı kadarının ücretsiz olmasını, işten çıkarmaların yasaklanmasını, KOBİ’lere sağlanan bütün desteklerin bu şarta bağlı olmasını, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan tüm işsizlere doğrudan gelir desteği sağlanmasını, çiftçi desteklerinin hemen ödenmesini, ücretli izne çıkarılan işçilerin maaşlarının yüzde 50’sinin işveren yüzde 50’si 3 bin TL’yi geçmemek üzere devlet bütçesinden karşılanmasını önerdi.