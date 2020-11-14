Ekonomist Mithat Melen vefat etti

Geçtiğimiz günlerde COVID-19'a yakanladığı açıklanan Prof. Dr. Mithat Melen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mithat Melen kimdir?

Mithat Melen, Ekonomist, bankacı, akademisyen, profesör, siyasetçi, milletvekili, yazar. Başbakanlardan Ferit Melen'in oğlu. Anne Mesude. 3 Ocak 1947’de Ankara'da doğdu. İlköğretimini Ankara’da yaptı. Orta okul ve liseyi Ankara Koleji’nde okudu. West London College’de bir yıl İngilizce eğitimi aldı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin İşletme Muhasebe Bölümünü 1971 yılında bitirdi. 1970 yılında Postipankki Helsinki Finlandiya’da uluslararası bankacılık stajı yaptı.

Çalışma hayatına, 1971 yılında, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği’nde memur olarak başladı. 1972 yılında Avrupa Toplulukları Komisyonunda “Avrupa Topluluğunun Bütünleşmesi” üzerine 6 ay uzman olarak çalışıp, “Türk işçilerinin havale ettikleri dövizlerin yönlendirilmesi” ile ilgili bir tez hazırladı. 1973 yılında NATO sekreteryasına uluslararası memur olarak girdi. 2,5 yıl mali asistanlık yaptı ve uydu haberleşme projelerinin bütçe ve muhasebesi ile uğraştı. Bu arada Brüksel Üniversitesinde “ Bütünleşmenin ekonomik yönü” konulu lisans üstü çalışma yaptı. 1975 yılında Ankara’da Hazine Teşkilatına AT şube müdürü olarak atandı. 1976 yılında kısa dönem askerlik görevinin ardından 1977 yılında Brüksel Maliye Ataşesi oldu. 1979 yılında Brüksel Maliye Müşavirliğine yükseltildi.

1980 yılında Hazine Uzmanı, 1982 yılında İslam Bankası 6. Güvernörler Kurulu Toplantısı organizasyon başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1983 yılında Hazine Kambiyo Grup Başkanı oldu. Hazine adına uluslararası ikili ekonomik ilişkileri yürüttü. 1984 yılında Hazine Dış Ticaret Müsteşarı Özel danışmanlığını yaptıktan sonra 1986-1989 yılları arasında OECD nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomi Ticaret Müşavirliğine getirildi. Hazine Müsteşarlığı Dış ekonomik ilişkiler Daire Başkanı iken 1991 yılında Van’dan milletvekili adayı oldu. Seçimi kaybettikten sonra Hazine Müsteşar Müşaviri oldu. 2002 yılında İstanbul adayı olarak girdiği seçimleri de kaybetti.

1985 yılından beri çeşitli üniversitelerde dersler veren Mithat Melen, Doktorasını İstanbul Üniversitesinde “Avrupa Topluluğunun Ekonomik Yapısı ve Türkiye” konulu tezi ile verdi. 1990 yılında İktisat Teorisi dalında Doçent oldu. 1992 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine Doçent olarak atandı. 1996 yılında aynı Fakültenin İktisat Teorisi kürsüsünde Profesör oldu.

Mithat Melen 1992 yılından itibaren, çeşitli dergi ve gazetelerde sürekli köşe yazıları yazmakta ve 1994 yılından bu güne kadar da Dünya Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca Turkish Daily News’da İngilizce köşe yazısı yazmaktadır. Mithat Melen, 1993 yılından beri, Türkiye ve yurtdışında TV ve radyo programlarına sürekli konuşmacı olarak katılmakta ayrıca ekonomik, sosyal ve politik içerikli çeşitli radyo ve TV programları yapmaktaydı. 1995 kanal “Duvar” gibi.

1992 yılından sonra Melen, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler, KOSGEB gibi özel ve resmi kuruluşlara, ekonomi, uluslararası ilişkiler, finans, insan kaynakları, eğitim olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık yapmaktaydı.

1985 yılından beri yerli, yabancı yurt içi ve dışı seminer ve kongrelere konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmaktaydı. Ayrıca birçok sivil örgütün üyesiydi.

İngilizce ve Fransızca bilen Melen’in yayınlanmış 1500’e yakın makalesi, biri İngilizce beş kitabı vardır.

MHP’den XXIII. Dönem (22.07.2007 – 12.06.2011) İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.– Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.