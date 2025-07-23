Dünya Gazetesi yazarı, ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Sarp'tan birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirince korkunç gerçek ortaya çıktı.

Şişli ilçesine bağlı Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak’taki evde yaşayan Nazlı Sarp’tan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Sarp’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. İlk tespitlere göre herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi. Ancak şüpheli ölüm ihtimali göz önünde bulundurularak Sarp’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nazlı Sarp kimdir?

Nazlı Sarp, 1998-2012 yılları arasında Akbank ve HSBC’de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Bu dönemde tahsis, finansal analiz ve ticari portföy birimlerinde orta düzey yönetici olarak çalıştı. Ticari kredi alanında yürütülen bir inbound projede, iki yıl boyunca iş birimini temsilen yer aldı.

2012’den itibaren yönetim danışmanlığı yapan Sarp, aynı zamanda altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde finansal danışmanlık hizmeti verdi.

Proje finansmanı, ekonomi ve finans alanlarında eğitimler verdi; kredi ve finansal analiz konularında çeşitli yapay zekâ projelerinde görev aldı. Sarp aynı zamanda Dünya Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alıyordu.