Ekonomistler Fed politika faizinde bu yıl değişiklik beklemiyor

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının geri kalanında politika faizini mevcut seviyesinde tutacak. Reuters anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, savaş kaynaklı enflasyon baskılarının beklenden daha kalıcı olması nedeniyle bu yıl ilk kez net bir fikir birliği sağladı. Vadeli işlem piyasaları ise bir adım daha ileri giderek 2026 sonuna kadar en az bir faiz artırımı fiyatlıyor. Geçen cuma günü açıklanan güçlü mayıs ayı istihdam verisi de faiz indirimi beklentilerini tamamen ortadan kaldırdı.

Tüketici fiyatları, beş yılı aşkın süredir devam eden yüksek baskının ardından Fed'in yüzde 2'lik hedefinin yaklaşık iki katına ulaştı. Ekonomik aktivite istikrarlı seyrini korurken enflasyonun kısa sürede gerilemesi beklenmiyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin bir kısmı, faiz oranlarının bu yılın sonlarında artırılması gerekebileceği ihtimalini şimdiden gündeme getirdi.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh faiz indiriminde zorlanacak

Ankete katılan 102 ekonomistten 72'si, yani yaklaşık yüzde 70'i, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit kalacağını tahmin ediyor. Bu oran geçen ay yarıdan daha az, önceki ay ise yaklaşık üçte bir seviyesindeydi. Ekonomistler 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında herhangi bir faiz indirimi adımı öngörmüyor. Bu toplantı, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki ilk politika oturumu olacak.

Wells Fargo Başekonomisti Tom Porcelli, merkez bankasının mevcut ve öngörülebilir gelecekte herhangi bir faiz indirimini gerekçelendirmesinin çok zor olacağını belirtti. Porcelli, Fed yetkilileri arasında faiz indirimi konusunda bir uzlaşı sağlamanın son derece güç olduğunu vurguladı. Başekonomist, bu durumun ancak İran çatışmasının çok kısa sürede sona ermesiyle değişebileceğini fakat şu an için bu yönde bir işaret bulunmadığını ekledi.

Anket sonuçları, Trump tarafından aday gösterilen ve faizleri düşürmesi yönünde baskı gören Warsh'un indirim için destek bulmakta zorlanacağına işaret ediyor. Birçok analist, Fed'in bu ayki politika metninden gevşeme eğilimini tamamen çıkaracağını tahmin ediyor. Tahmincilerin büyük bölümü faiz indirimi beklentilerini gelecek yıla ötelerken, çok az sayıda uzman bir sonraki adımın faiz artışı olacağını savunuyor.

Enflasyon görünümü ve geçmiş dönüm noktaları

Ekonomistler Fed'in çeyreklik tahmin haritasında (dot plot) bu yıl faizlerin sabit kalacağı sinyalini vermesini bekliyor. Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, risklerin daha kalıcı bir enflasyon ile daha az faiz indirimine ve muhtemelen faiz artışlarına doğru kaydığını belirtti. Marey, iyimser senaryonun tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

Çarşamba günü açıklanacak veriler öncesinde Reuters anketi, tüketici enflasyonunun mayıs ayında yüzde 4,2 ile son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,9'a yükseldiğini öngörüyor. Fed'in favori enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ise nisan ayında yıllık yüzde 3,8 artış kaydederek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. PCE endeksinin ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde sırasıyla ortalama yüzde 3,9, yüzde 3,8 ve yüzde 3,6 olması bekleniyor.

Geçen ay uzmanlar, Orta Doğu kaynaklı enerji şoklarının tetiklediği enflasyon baskılarının geçici olacağını tahmin ediyordu. Merkez bankaları 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan fiyat artışları için de benzer bir değerlendirme yapmıştı ancak kalıcı olan enflasyon son on yılların en agresif sıkılaşma döngüsünü zorunlu kılmıştı. TD Securities ABD Ekonomisti Eli Nir, arz şoklarının sıralı şekilde gelmesi durumunda enflasyon beklentilerinin değişebileceğini ve Fed'in 2022 yılındaki yanılgı nedeniyle temkinli davrandığını belirtti. Büyüme ve işsizlik tahminleri ise değişmeyerek sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 4,3 seviyelerinde kaldı.