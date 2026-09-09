EKPSS 2026 tercih günü belli oldu mu, tercihler ne zaman başlayacak?

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2026 EKPSS tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Engelli memur adayları aylardır bu soruya yanıt bulmaya çalışıyor. Her geçen gün sorgulamalar artarken sürekli olarak ÖSYM kontrol ediliyor.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM bugün de 2026 EKPSS tercih tarihileri ile ilgili bilgilendirme geçmedi. Bu ay beklentiler had safhaya çıkmış durumda...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.