EKPSS atama puanları: EKPSS 2026 tavan ve taban puanları...

EKPSS sınav sonucu ile yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi atama puanlarını merak ediyor. ÖSYM verileri açıkladı, işte 2026 EKPSS taban puanları...

Lisans düzeyinde kontenjanların üçte biri boş kaldı

Lisans düzeyinde 7 bin 194 aday tercih yaparken, 1.058 kişilik kontenjan açıldı. Bu kontenjanlardan yalnızca 673’ü doldu. Böylece lisans düzeyinde 385 kadro boş kaldı.

Ön lisans ve ortaöğretimde tam doluluk

Ön lisans düzeyinde 8 bin 873 aday tercih yaptı, açılan 214 kontenjanın tamamı doldu. Benzer şekilde ortaöğretim düzeyinde 28 bin 902 adayın tercih yaptığı süreçte, 261 kişilik kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldı. Bu iki öğrenim düzeyinde boş kontenjan kalmadı.

2026-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

2026-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)

2026-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)