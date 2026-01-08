EKPSS BAŞVURU LİNKİ: 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme başvuruları başladı

Her yıl bazı kamu kurum ve kuruluşlarına engelli adaylar kura ile atanıyor. Bu yıl da başvurular 8 Ocak itibarıyla başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir" denildi.

Başvuru tarihleri

Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru nasıl yapılacak?

Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmekte...

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme başvuru linki