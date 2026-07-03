EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlayacak?
KPSS-2026/1 tercihleri bugün başladı. Engelli memur adayları da EKPSS tercihlerinin bir an evvel başlamasını istiyor. Haftanın son iş gününde sıkça gelen sorulardan biri de "EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
Engelli kamu personeli adaylarının gözü EKPSS tercih sürecine çevrildi. Tercih dönemine ilişkin resmi açıklamalar sabırsız şekilde bekleniyor. Her gün giderek artan soruların başında "EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak" geliyor.
2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
3 Temmuz 2026 Cuma günü ÖSYM'den 2026 EKPSS tercih tarihi paylaşımı gelmedi. Gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda...
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.