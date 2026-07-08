EKPSS tercih ne zaman? ÖSYM EKPSS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

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2026 EKPSS sınav sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklandı. Bu tarihten itibaren tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Haftalardır adaylar "EKPSS tercih ne zaman başlayacak" diye soruyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM hala 2026 EKPSS tercih tarihi ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi. Bugün yine yeni bir gelişme yok. Tarih vermek şu an için imkansız.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.