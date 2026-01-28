EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? ÖSYM'den duyuru geldi mi?

EKPSS tercih sonuçları, başvuru sürecini tamamlayan engelli vatandaşlar için şu sıralar en çok merak edilen konuların başında geliyor. Tercihlerini yapan on binlerce aday, sonuçların ne zaman ilan edileceğine odaklanmış durumda. Günler ilerledikçe "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu da artıyor.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, EKPSS 2026 tercih sonuçları için net bir tarih vermedi. Bir önceki dönemde 27 Ocak'ta son bulan tercihlerin sonuçları 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde sonuçların 4 Şubat'ta erişime açılması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.