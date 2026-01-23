EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS kapsamında kamu kurumlarına yerleşmeyi bekleyen binlerce aday için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların hangi tarihte ilan edileceği merak ediliyor. İşte muhtemel tarihler...
Engelli kamu personeli adayları için tercih maratonu bitti, şimdi sonuç evresine geçildi. Değerlendirme süreci devam ederken sonuç tarihi araması hızlandı. Bugün cuma günü olması nedeniyle "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı" sorusu sıklaşıyor.
2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM ve bakanlıklar tarafından belirtilmedi. Değerlendirme sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyor.
Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 4 Şubat'ta açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.