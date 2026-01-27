EKPSS tercih sonuçları duyuruldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları adayların bir numaralı gündem maddesi... Bir an önce kamu kurumlarına yerleşmek isteyen on binlerce kişi ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. Sonuç tarihinin net olmaması nedeniyle aramalar her geçen gün artıyor. Bir önceki süreci merak edenler "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

2026 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı

ÖSYM tarafından 2026 EKPSS tercih sonuçları ilan edilmedi. Bir önceki dönemde 27 Ocak'ta son bulan tercihlerin sonuçları 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde sonuçların 4 Şubat'ta erişime açılması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.