EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu tarih öne çıkıyor

EKPSS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuç ekranının ne zaman açılacağını merak ediyor. ÖSYM’nin resmi sitesinden yapılacak duyuru yakından takip ediliyor. Henüz net bir tarih paylaşılmasa da değerlendirme sürecinin devam ettiği biliniyor. Adaylar "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıkça yöneltiyor.

2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM ve bakanlıklar tarafından belirtilmedi. Değerlendirme sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 4 Şubat'ta açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.