EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Bu tarihe dikkat
EKPSS tercihleri sona ererken sonuçlar gündemde... On binler başvuru yaptı ve sonuçları bekliyor. Değerlendirme sürecinin ne zaman biteceği merak edilirken her gün sıkça gelen soru "EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" oluyor.
EKPSS başvuruları 19 Ocak'ta sona erdi. Bugün itibarıyla başvuruların üzerinden 10 gün geçti. Adaylar sabırsızlıkla ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu bekliyor. Sosyal medyadan ve arama motorları aracılığı memur adayları bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, EKPSS 2026 tercih sonuçları için net bir tarih vermedi. Bir önceki dönemde 27 Ocak'ta son bulan tercihlerin sonuçları 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde sonuçların 4 Şubat'ta erişime açılması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.