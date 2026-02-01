EKPSS tercih sonuçları pazartesi günü mü acıkacak? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS tercih sonuçları için heyecan dorukta... On binler sürekli olarak arayış içerisinde... Memur olma hayali kuranlar ÖSYM'nin duyurusuna odaklanmış durumda... Devlet güvencesi altında çalışmak isteyenler sürekli olarak "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır" sorusunu yöneltiyor.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, EKPSS 2026 tercih sonuçları için net bir tarih vermedi. Bir önceki dönemde 27 Ocak'ta son bulan tercihlerin sonuçları 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde sonuçların 4 Şubat'ta erişime açılması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.