EKPSS tercih tarihleri ÖSYM'den paylaşıldı mı? Tercihler ne zaman başlayacak?
Engelli memur adaylarının gözü uzun zamandır ÖSYM'de... KPSS-2026/1 tercihleri başlarken EKPSS tercihlerinin tarihleri henüz paylaşılmadı. Her gün sıkça gelen soru "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.
EKPSS'de ter döken yüz binler tercih için bekleyişte... Memur adayları her gün yeni bir gelişme olup olmadığını kontrol ediyor. Günler ilerledikçe "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu sıklaşıyor.
2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?
Tarihler 11 Temmuz 2026'yı gösterirken ÖSYM'den EKPSS tercih duyurusu gelmiş değil. KPSS-2026/1 tercihlerinin sona ermesinin ardından EKPSS tercihlerinin başlaması bekleniyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.