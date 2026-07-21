EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?

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EKPSS sonuçları nisan ayında erişime açıldı. Engelli memur adayları aylardır haber beklerken ÖSYM'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesabı sık sık kontrol ediliyor. Herkesin dilinde aynı soru var: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Tarihler 21 Temmuz 2026 Salı gününü gösterirken ÖSYM'den EKPSS tercih duyurusu gelmiş değil. KPSS-2026/1 tercihlerinin sona ermesinin ardından EKPSS tercihlerinin başlaması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.