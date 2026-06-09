EKPSS tercihleri başladı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

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ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS, engelli bireylere kamu sektöründe iş kapısı aralıyor. Bu yıl şubat ayında başvurular başladı, nisan ayında sınav yapıldı ve sonuçlar mayıs ayında ilan edildi. Şimdi sırada tercihler var. Her bir aday "EKPSS tercihleri başladı mı" sorusuna cevap arıyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

9 Haziran 2026 Salı ÖSYM'den 2026 EKPSS tercihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde hükümetten konuya ilişkin bir duyuru gelmesi bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.