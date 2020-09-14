EKPSS tercihleri ne zaman? 2020 EKPSS/kura başvuruları

14 Eylül 2020

Engelli memur alımı için bekleyen adaylar, 2020 EKPSS tercihleri ne zaman, sorusuna yanıt arıyor. EKPSS/kura başvuruları ÖSYM'den yapılan açıklama ile ertelenmişti. Yapılan açıklamada COVID-19 nedeniyle sınavın EKPSS tercihleri sürecinin ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtilmişti. Adaylar EKPSS/kura başvuruları için beklerken, konu hakkında açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk engelli memur alımı taleplerinin toplanmasına geçtiğimiz günlerde başlandığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Engelli atamaları konusunda biz aracı bakanlığız. Normalde biz kamuda engelli kadrolarının bildirilmesi için yazı yazıyoruz. Oradan gelen rakamları aldıktan sonra atama yapıyoruz. Dolayısıyla bakanlıklarımız engelli kadrolarını bildirdikleri zaman bu atamayı yapacağız. Biz onları bekliyoruz.

2020 yılı için en önem verdiğimiz konu erişilebilirlik. Kamunun daha erişilebilirlik olmasının bekliyorduk. Ama salgın dönemi ile çalışmalar sekteye uğradı. Ama inanıyoruz ki saglının etkileri azaldıkça bunu arttıracağız. Dünya Engelliler gününde erişilebilirlik ödülü vererek kamuyu teşvik ediyoruz. Bu sene de ödülümüzü vereceğiz."

ÖSYM'den EKPSS açıklaması

2020 EKPSS tercihleri konusunda ÖSYM'den bir açıklama yapılmıştı. Yayımlanan açıklamada, "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır. " ifadelerine yer verildi.

EKPSS başvuruları nereden yapılacak?

EKPSS/kura başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "Aday İşlemleri Sistemi"nden gerçekleştirilecek. Yine başvuru ücreti olan 20 Türk Lirasının ödemesi de internet sitesinde yer alan "Ödemeler" sayfasından kredi ve banka kartları ile yapılacak. Adaylar bunun dışına belirlenen banka, ATM, mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından da ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

2020 EKPSS'de adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine tabii tutulacak. Genel Yetenek bölümünde 15 Türkçe ve 15 Matematik, Genel Kültür bölümünde ise 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6 Temel Yurttaşlık Bilgisi, 3 Türk Kültür ve Medeniyetleri, 5 Türkiye Coğrafyası ile 6 Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konulardan sorular olacak.