EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tüm gözler ÖSYM'de...
EKPSS tercih tarihleri için aylardır bir duyuru bekleniyor. EKPSS tercihleri için adaylar sürekli araştırma içinde... Her gün yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Israrla yöneltilen soru "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" olacak.
EKPSS tercih süreciyle ilgili beklenti sürerken adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Haftalardır "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor. İşte konuya dair son durum...
2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?
Tarihler 16 Temmuz 2026 Perşembe gününü gösterirken ÖSYM'den EKPSS tercih duyurusu gelmiş değil. KPSS-2026/1 tercihlerinin sona ermesinin ardından EKPSS tercihlerinin başlaması bekleniyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.