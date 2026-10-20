EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM EKPSS tarihini açıkladı mı?

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Engelli memur adayları EKPSS tercihlerini bekliyor. Başvuru yapmak isteyen on binler ÖSYM'yi sık sık ziyaret ederken "EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 20 Ekim 2026 Salı günü EKPSS tercih tarihileri ile ilgili bilgilendirme geçmedi. Bu ay beklentiler had safhaya çıkmış durumda...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.