EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM açıklama yaptı mı?
EKPSS tercihleri için hala bir açıklama gelmedi. Engelli memur adayları ÖSYM'den gelecek duyuruya kulak kesilmiş durumda... Her gün giderek artan soru "EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak" oluyor. Peki yeni bir gelişme yaşandı mı?
EKPSS sonuçları nisan ayında açıklandı, adaylar tercihler için uzun zamandır bekleyişte... Her gün bir duyuru gelip gelmediği araştırılıyor. Ekim ayında da sıkça gelen soru "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü EKPSS tercih tarihileri ile ilgili bilgilendirme geçmedi. Bu ay beklentiler had safhaya çıkmış durumda...
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.