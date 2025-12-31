EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adaylar için 1573 yeni istihdam sağlanacağını açıkladı. Göktaş, tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ÖSYM'nin resmi internet sitelerinde yayımlanacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Göktaş, atölyelerde üretilen ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, yılın son gününde engelli bireylerle buluşarak yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Merkezde yıl içinde de farklı zamanlarda bir araya geldiklerini belirten Göktaş, atölye çalışmalarının devam ettiğini ve yeni projeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli bireylere yönelik önemli politikaların hayata geçirildiğini vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı). Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız. Hem engelli bireylerimize hem ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın milletimize, ülkemize, sizlere sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini diliyorum."