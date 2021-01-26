EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, sosyal medaya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli EKPSS adaylarımız, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.