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Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere Ankara'ya gitti.

Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti
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Ankara'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "YSK, benim güvendiğim tek kurum" dedi ve Binali Yıldırım'ın ekibince ısrarla teşekkür afişleri asılmaya devam edilmesini eleştirdi.

İmamoğlu belediyede "dosya kaçırma" olaylarının yaşandığını da söyledi.

Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek olan İmamoğlu, ayrıca Anıtkabir'e de gidecek.

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